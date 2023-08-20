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Украинский дрон атаковал Курск (видео)

Украинский дрон атаковал Курск (видео)

В крышу здания железнодорожного вокзала Курска врезался дрон, несколько человек пострадали. Об этом в ночь на воскресенье губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол», – написал глава региона.

О происшествии рассказал один из очевидцев. Его слова приводят «Известия».

«Мы стояли, а мопед (беспилотник) пролетел, и в вокзал. Был сильный взрыв», — сказал он. По его словам, после взрыва «крыша дымила с правой стороны вокзала».

Мужчина также рассказал, что всех людей эвакуировали из здания в связи с ЧП.

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