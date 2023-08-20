Эр-Рияд и Тегеран будут самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе Персидского залива

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Эр-Рияд и Тегеран намерены самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе Персидского залива.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя итоги своего визита в Саудовскую Аравию.

По словам министра, вопросы безопасности в Персидском заливе обсуждались в ходе его встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Мы пришли к общему видению того, что безопасность региона должна обеспечиваться без участия иностранных сил. Обе стороны согласились, что нам необходимо самостоятельно выполнять задачи, связанные с вопросами безопасности и устойчивого развития региона», – приводит слова министра агентство Tasnim.