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Польша готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна

Польша готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна

Польские власти готовы ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна в случае, если Евросоюз не продлит такой запрет после 15 сентября.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 ссылаясь на собственные источники.

По мнению RMF24, при введении одностороннего польского запрета «Польше могут грозить штрафы [со стороны ЕС], однако их введение связано с долгой процедурой».

При этом Польша может столкнуться с осуждением ее позиции со стороны примерно 20 государств – членов Евросоюза, которые возражали бы против одностороннего продления запрета на ввоз украинского зерна. Ответные шаги может предпринять Германия, полагают источники.

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