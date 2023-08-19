Newsweek: Си Цзиньпин готовит Китай к войне

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Си Цзиньпин готовит Китай к войне, написал автор Newsweek, Гордон Гатри Чан, американский обозреватель, писатель и юрист.

Предприняв беспрецедентные шаги, Си Цзиньпин заменил высшее руководство ракетных войск Китая, которые отвечают почти за все около 400 ядерных боеголовок Китая. Похоже, Си Цзиньпин рассматривает возможность применения или, по крайней мере, угрозы применения самого разрушительного оружия. Другими словами, Китай планирует вступить в войну.

Командующий ракетными войсками Ли Юйчао и его политический комиссар Сюй Чжунбо угли в отставку, ни один из них не появлялся на публике. Заместитель Ли, Лю Гуанбинь, также исчез вместе с Чжан Чжэньчжуном, бывшим заместителем. Примерно в то же время в начале июля, как сообщается, покончил с собой заместитель командующего ракетными войсками У Гохуа.

Также беспрецедентными являются замены, поступающие из других войск. Новый командующий ракетными войсками Ван Хоубин – из ВМС Китая, а новый комиссар Сюй Сишэн перешел из ВВС страны.

Американские наблюдатели полагают, что масштабная чистка была направлена против коррупции в высших эшелонах НОАК.

Тем не менее, это объяснение в лучшем случае является частичным. «Почти у всех старших генералов была хорошая репутация до их продвижения по службе», – заявил высокопоставленный источник, говоривший анонимно гонконгской газете SCMP.

Менее вероятно, что коррупция была причиной чистки в ракетных войсках, чем удобным предлогом. Более вероятное объяснение чистки кроется в другом: с начала этого года Си Цзиньпин проводит чистку вооруженных сил от офицеров, выступающих против вступления в войну.

Си Цзиньпин в наши дни часто говорит о войне. Коммунистическая партия осуществляет крупнейшее наращивание военной мощи со времен Второй мировой войны.

Си Цзиньпин одновременно пытается защитить страну от санкций, накапливает запасы зерна и других сырьевых товаров, изучает Америку на предмет забастовок и саботажа и мобилизует гражданское население Китая на борьбу.

Китайская доктрина заключается в угрозе применения ядерного оружия, чтобы помешать США и другим странам прийти на помощь Тайваню или другим целям.

Си Цзиньпину нужны лояльные офицеры ракетных войск для выполнения приказов о запуске ядерного оружия, особенно если начальные этапы войны складываются неудачно для китайских нападающих. Ричард Фишер из Международного центра оценки и стратегии заявил, что «в то время, когда Си готовится к войне, его изменения в высшем командовании НОАК отражают его потребность в старших офицерах, которые будут подчиняться военным приказам».

То, что так много людей подверглось чистке, отражает неповиновение в рядах, выражающееся в нежелании воевать. В этом году режим вынес смертный приговор бывшему генералу ВВС Лю Ячжоу из-за его продолжающегося противодействия вторжению на Тайвань, и он не одинок.

«Представление о том, что Си Цзиньпин твердо стоит у руля Коммунистической партии, опровергается растущими свидетельствами нестабильности в рядах военного руководства Китая», – заявил Чарльз Бертон из базирующегося в Оттаве Института Макдональда-Лорье.

«Чрезвычайная чистка как командующего, так и политического комиссара ракетных войск предполагает, что в вооруженных силах Китая существует серьезное недовольство Си Цзиньпином».

Бертон, бывший канадский дипломат, работающий в Пекине, указывает на проблемы внутренней и внешней политики Си Цзиньпина, особенно на «разрушающуюся экономику».

«Останутся ли китайские военные лояльными Си Цзиньпину, если он отдаст приказ о вторжении на Тайвань, которое вполне может закончиться катастрофически для Китая, сейчас остается большим вопросом», – заявил Бертон.