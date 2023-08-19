Киев и Стокгольм договорились о производстве и ремонте БМП CV-90

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Киев и Стокгольм договорились о производстве и ремонте БМП CV-90 на территории Украины.

Как передает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Сегодня детализировали договоренность о производстве CV-90 в Украине, ее ремонте и тому подобное. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 как можно скорее появилась», – заявил он.

В свою очередь шведский глава правительства добавил, что Киев и Стокгольм подписали соглашение для усиления сотрудничества в производстве и обучении на CV-90.

«Мы здесь подписали соглашение буквально несколько минут назад, это знак нашего общего желания усилить сотрудничество в производстве и обучении на CV-90», – добавил Кристерссон.