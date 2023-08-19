NYT рассказала детали о трехстороннем пакте США, Японии и Южной Кореи

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Новый трехсторонний пакт о безопасности, подписанный президентом Байденом и лидерами Японии и Южной Кореи в пятницу в Кэмп-Дэвиде, был заключен с учетом угроз со стороны Китая и Северной Кореи, пишет издание New York Times.

Но был и еще один возможный фактор, способствовавший дипломатическому прорыву: Дональд Трамп. Одним из подтекстов была возможность его возвращения к власти на выборах в следующем году и нарушения связей с двумя ближайшими союзниками Америки в Индо-Тихоокеанском регионе.

Трамп угрожал свернуть давние обязательства США в области безопасности и экономики, одновременно привлекая на свою сторону Китай, Северную Корею и Россию.

«Речь идет не о дне, неделе или месяце», – подчеркнул Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

«Речь идет о десятилетиях и десятилетиях отношений, которые мы строим».

Он добавил, что цель состоит в том, чтобы «заложить долгосрочную структуру для отношений, которые будут длиться долго».

Выравнивание позиций в Кэмп-Дэвиде стало возможным благодаря решению Юна попытаться оставить прошлое в прошлом для двух стран. Его сближение с Токио не получило всеобщего одобрения на родине среди населения, хранящего долгие воспоминания о японской оккупации в первой половине XX века, но обе стороны дали понять, что они намерены начать все с чистого листа.