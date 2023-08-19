Зеленский с официальным визитом в Швеции

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с женой находится с визитом в Швеции.

Он проведет встречи со шведским королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном, спикером местного парламента Андреасом Норленом.

Зеленский уточнил, что полностью поддерживает вступление Швеции в НАТО.

Он выразил уверенность, что вместе они «гарантируют надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе».

«Наша первоочередная задача — усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве»,— пояснил президент Украины.