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Суммарные потери России и Украины с начала войны, по оценкам США, могут достигать 500 тысяч человек

Суммарные потери России и Украины с начала войны, по оценкам США, могут достигать 500 тысяч человек

Суммарные потери России и Украины с начала войны, по оценкам США, могут достигать 500 тысяч человек, при этом Россия потеряла убитыми до 120 тысяч, а Украина — до 70 тысяч, пишет газета New York Times.

New York Times сообщает, ссылаясь на анонимных собеседников в официальных структурах США, что общие потери России, по их оценкам, приближаются к 300 тысячам: 120 тысяч убитых и 170-180 тысяч раненых.

Украина, по этим оценкам, потеряла до 70 тысяч солдат убитыми и 100-120 тысяч ранеными.

Собеседники New York Times напоминают, что считать потери сторон в этой войне довольно трудно, и эти оценки могут быть неточны. Москва выдает явно заниженные цифры своих потерь, Киев свои вообще не публикует, официально заявив в начале войны, что данные о потерях будут опубликованы только по ее окончании.

Что касается общей численности войск, то тут, по оценкам американцев, у России — почти трехкратный перевес: в Вооруженных силах Украины — около 500 тысяч человек, в российских ВС — 1,33 миллиона. Обе оценки включают действующие части, резерв и военизированные группы и организации, такие, например, как ЧВК «Вагнер».

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