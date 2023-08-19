Один из крупнейших банков мира JP Morgan сообщает, что мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США, пишет Bloomberg.
Аналитики JPMorgan заявили, что облигации со сроком погашения через 20 и 30 лет составляют менее 5% казначейских активов иностранных центральных банков. Для сравнения, около 40% их вложений сосредоточено в облигациях со сроком погашения до трех лет.
Аналитики JPMorgan также признали, что движение курса доллара имеет тесную связь с продажей или покупкой иностранными центробанками американских казначейскими облигациями.