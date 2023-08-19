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Мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США

Мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США

Один из крупнейших банков мира JP Morgan сообщает, что мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США, пишет Bloomberg.

Аналитики JPMorgan заявили, что облигации со сроком погашения через 20 и 30 лет составляют менее 5% казначейских активов иностранных центральных банков. Для сравнения, около 40% их вложений сосредоточено в облигациях со сроком погашения до трех лет.

Аналитики JPMorgan также признали, что движение курса доллара имеет тесную связь с продажей или покупкой иностранными центробанками американских казначейскими облигациями.

 

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Мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США
Экономика

Мировые центральные банки перестают покупать долгосрочные бонды США

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