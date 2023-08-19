Президент Узбекистана отправился в Венгрию с рабочим визитом

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня отбыл в эту страну с рабочим визитом. Как передают узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с программой пребывания в городе Будапеште глава Узбекистана проведет переговоры с премьер-министром Венгрии.

«Предусмотрены участие в мероприятиях в связи с государственным праздником Венгрии – Днем святого Иштвана и посещение финала чемпионата мира по легкой атлетике», – уточняют в сообщении.