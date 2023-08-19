Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град

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Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова вероятны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах ливни, град. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.