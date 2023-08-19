Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
США озвучили свое понимание победы Украины над Россией |
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено) |
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки» |
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым |
Главное Общество

Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град

Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова вероятны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах ливни, град. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
В Балакяне водитель сгорел заживо в автомобиле
Общество

В Балакяне водитель сгорел заживо в автомобиле

2023/08/19, 14:25
Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град
Общество

Завтра в Баку пройдут дожди, в районах ожидается град

2023/08/19, 13:40
В некоторых местах прошли ливни
Общество

В некоторых местах прошли ливни

2023/08/19, 12:26
Хикмет Гаджиев: Определение судьбы пропавших без вести является неотъемлемой частью мирного процесса
Общество

Хикмет Гаджиев: Определение судьбы пропавших без вести является неотъемлемой частью мирного процесса

2023/08/19, 10:23
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено)
Общество

Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено)

2023/08/18, 22:19
Зияфет Аскеров предрек аэропорту Гафана участь воздушной гавани Ходжалы
Общество

Зияфет Аскеров предрек аэропорту Гафана участь воздушной гавани Ходжалы

2023/08/18, 21:51
Карабахские армяне продолжают пользоваться ППП "Лачин" (видео)
Общество

Карабахские армяне продолжают пользоваться ППП «Лачин» (видео)

2023/08/18, 18:43
Азербайджанский суд арестовал Восканяна
Общество

Азербайджанский суд арестовал Восканяна

2023/08/18, 18:15
Первая группа переселенцев прибыла в Физули (обновлено, фото, видео)
Общество

Первая группа переселенцев прибыла в Физули (обновлено, фото, видео)

2023/08/18, 18:02