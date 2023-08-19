СМИ: Окампо написал антиазербайджанский доклад о Карабахе, где не был никогда

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«Экспертное заключение» бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо по поводу так называемого «геноцида» жителей Карабаха армянского происхождения было подготовлено всего за девять дней, причем сам Окампо ни разу не побывал там, где якобы происходит этот «геноцид». Об этом говорится в статье, опубликованной в EU Today.

Многие международные СМИ (EU Today, Wprost, Sofiaglobe, Jauns, Telegraf, Informator, Focus, Unian и многие другие) заинтересовал ответ ведущего юриста и эксперта в области международного права, советника юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксона на антиазербайджанский доклад Окампо.

Учитывая, что Окампо ушел в отставку с поста прокурора Международного уголовного суда в 2012 году, и с тех пор мировые СМИ упоминали его имя лишь в контексте коррупционных скандалов и прикрытия интересов преступников, его слова не имеют никакого веса. Один из тех, кто это понял и откликнулся на его статью – это Родни Диксон.

Заключение Диксона по поводу доклада Окампо включает пять ключевых замечаний, которые демонстрируют отсутствие достоверности и необоснованность содержащихся утверждений в отчете Окампо, отмечает EU Today.

Эксперт приводит различные аргументы, в частности, почему документ не следует считать достойным серьезного рассмотрения, но самый главный аргумент заключается в том, что с точки зрения международного права о геноциде не может быть и речи.

В свою очередь, греческое агентство Themanews подчеркивает еще одно важное замечание, сделанное Диксоном – «явная избирательность в отношении «фактов» в репортажах». Окампо говорит о «геноциде», при этом умалчивая о том, что для перевозки гуманитарного груза существует еще один маршрут – Агдам-Ханкеди.

Согласно латышскому изданию Jauns, Армению не убедила позиция эксперта в области международного права, и 11 августа она обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание по этому вопросу, основываясь на отчет Окампо, который Диксон называет «ложным».

Статьи о предвзятости доклада Окампо нашли отражение также в украинских, грузинских, болгарских, польских, литовских, молдавских СМИ.