Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
США озвучили свое понимание победы Украины над Россией |
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено) |
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки» |
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым |
Главное Политика

СМИ: Окампо написал антиазербайджанский доклад о Карабахе, где не был никогда

СМИ: Окампо написал антиазербайджанский доклад о Карабахе, где не был никогда

«Экспертное заключение» бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо по поводу так называемого «геноцида» жителей Карабаха армянского происхождения было подготовлено всего за девять дней, причем сам Окампо ни разу не побывал там, где якобы происходит этот «геноцид». Об этом говорится в статье, опубликованной в EU Today.

Многие международные СМИ (EU Today, Wprost, Sofiaglobe, Jauns, Telegraf, Informator, Focus, Unian и многие другие) заинтересовал ответ ведущего юриста и эксперта в области международного права, советника юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксона на антиазербайджанский доклад Окампо.

Учитывая, что Окампо ушел в отставку с поста прокурора Международного уголовного суда в 2012 году, и с тех пор мировые СМИ упоминали его имя лишь в контексте коррупционных скандалов и прикрытия интересов преступников, его слова не имеют никакого веса. Один из тех, кто это понял и откликнулся на его статью – это Родни Диксон.

Заключение Диксона по поводу доклада Окампо включает пять ключевых замечаний, которые демонстрируют отсутствие достоверности и необоснованность содержащихся утверждений в отчете Окампо, отмечает EU Today.

Эксперт приводит различные аргументы, в частности, почему документ не следует считать достойным серьезного рассмотрения, но самый главный аргумент заключается в том, что с точки зрения международного права о геноциде не может быть и речи.

В свою очередь, греческое агентство Themanews подчеркивает еще одно важное замечание, сделанное Диксоном – «явная избирательность в отношении «фактов» в репортажах». Окампо говорит о «геноциде», при этом умалчивая о том, что для перевозки гуманитарного груза существует еще один маршрут – Агдам-Ханкеди.

Согласно латышскому изданию Jauns, Армению не убедила позиция эксперта в области международного права, и 11 августа она обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание по этому вопросу, основываясь на отчет Окампо, который Диксон называет «ложным».

Статьи о предвзятости доклада Окампо нашли отражение также в украинских, грузинских, болгарских, польских, литовских, молдавских СМИ.

Теги:
Из этой рубрики
Арестованные в Иране двое жителей Нахчыванской АР Азербайджана отпущены на свободу
Политика

Арестованные в Иране двое жителей Нахчыванской АР Азербайджана отпущены на свободу

2023/08/19, 15:45
Президент Узбекистана отправился в Венгрию с рабочим визитом
Политика

Президент Узбекистана отправился в Венгрию с рабочим визитом

2023/08/19, 15:39
Президент Турции отправится с однодневным визитом в Будапешт
Политика

Президент Турции отправится с однодневным визитом в Будапешт

2023/08/19, 15:10
Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
Политика

Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

2023/08/19, 14:55
СМИ: Окампо написал антиазербайджанский доклад о Карабахе, где не был никогда
Политика

СМИ: Окампо написал антиазербайджанский доклад о Карабахе, где не был никогда

2023/08/19, 13:25
Хикмет Гаджиев: Статья в France24 - грязная пропаганда, далекая от объективности и журналистской этики
Политика

Хикмет Гаджиев: Статья в France24 – грязная пропаганда, далекая от объективности и журналистской этики

2023/08/19, 12:55
Лидеры Ирана и Индии обсудили расширение БРИКС
Политика

Лидеры Ирана и Индии обсудили расширение БРИКС

2023/08/19, 00:32
Байден ждет лидеров стран Центральной Азии
Политика

Байден ждет лидеров стран Центральной Азии

2023/08/19, 00:27
Западные азербайджанцы осудили расизм и ксенофобию в Армении
Политика

Западные азербайджанцы осудили расизм и ксенофобию в Армении

2023/08/18, 19:56