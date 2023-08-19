Хикмет Гаджиев: Статья в France24 – грязная пропаганда, далекая от объективности и журналистской этики

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Пропаганда Франции против Азербайджана продолжается. Об этом сообщил в своем аккаунте в Твиттер помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что фотография, на которой якобы запечатлены армяне, в статье, опубликованной агентством France24, на самом деле была сделана Agence France-Presse (AFP) в 2020 году и отражает боль и страдания азербайджанского народа, France24 «арменизировал» эту фотографию.

«Это грязная форма пропаганды, далекая от объективности и журналистской этики», – подчеркнул Хикмет Гаджиев.