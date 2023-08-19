Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
США озвучили свое понимание победы Украины над Россией |
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено) |
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки» |
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым |
Главное Мир

Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму на будущей неделе

Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму на будущей неделе

Экс-президента США обвиняют в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. По решению прокуратуры он может добровольно сдаться властям до 25 августа, сообщает DW.

Бывший президент США Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон штата Джорджия в конце предстоящей недели – в четверг либо пятницу, сообщила вечером в пятницу, 18 августа, американская телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

Трампу и 18 его соратникам предъявлены уголовные обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Согласно решению прокуратуры, обвиняемые имеют возможность добровольно сдаться властям до 25 августа.

По сведениям телекомпании ABC News, до этой даты адвокаты экс-президента проведут с окружной прокуратурой переговоры о внесении залога. Если судья не одобрит соглашение о залоге, Дональд Трамп останется в тюрьме. Шериф округа Фултон ранее заявлял, что собирается обращаться с Трампом и его подельниками так же, как и с другими обвиняемыми. Это означает, что их могут фотографировать и снимать у них отпечатки пальцев.

Против Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Помимо дела о нарушении на выборах в Джорджии, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

На фоне уголовного преследования Дональд Трамп продолжает свою предвыборную кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году. Сейчас он является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

Теги:
Из этой рубрики
Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России
Мир

Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России

2023/08/19, 14:11
Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»
Мир

Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

2023/08/19, 13:56
Президент Ирана обсудил с премьер-министром Индии развитие порта Чабахар
Мир

Президент Ирана обсудил с премьер-министром Индии развитие порта Чабахар

2023/08/19, 13:10
Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму на будущей неделе
Мир

Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму на будущей неделе

2023/08/19, 12:40
Великобритания предупредила о возможности терактов в Дании
Мир

Великобритания предупредила о возможности терактов в Дании

2023/08/19, 12:12
Орбан: Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и ФРГ
Мир

Орбан: Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и ФРГ

2023/08/19, 11:58
США могут попытаться превратить G7 в «восьмерку», включив в нее Южную Корею
Мир

США могут попытаться превратить G7 в «восьмерку», включив в нее Южную Корею

2023/08/19, 11:44
Встреча Эрдогана и Путина может состояться в России
Мир

Встреча Эрдогана и Путина может состояться в России

2023/08/19, 11:30
Какая ситуация на фронте в Украине: разведка Британии раскрыла интересные факты
Мир

Какая ситуация на фронте в Украине: разведка Британии раскрыла интересные факты

2023/08/19, 11:15