Великобритания предупредила о возможности терактов в Дании

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Власти Соединённого Королевства попросили своих граждан сохранять бдительность

Предупреждение британского министерства иностранных дел последовало на фоне сожжений Корана антиисламскими активистами в Дании и Швеции. Такие действия вызвали возмущение мусульман по всему миру.

Соответствующий документ с предостережениями опубликован на официальном сайте МИД Великобритании. Здесь сказано, что террористы могут совершить в Дании нападения.

Отмечается, что такие атаки могут быть неизбирательными, террористы рассматривают целью и места, где часто собираются иностранцы.

Великобритания ранее также предупреждала о возможных терактах и в соседней Швеции. С аналогичным предупреждением выступили США. Шведские власти еще в четверг повысили уровень террористической опасности до второго наивысшего уровня.

И в Дании, и в Швеции уже заявляли о предотвращении ряда запланированных боевиками нападений. Правительство Швеции ужесточило меры безопасности в посольствах и других представительствах из-за роста угроз.

Шведское и датское правительства также осудили поджоги Корана. Власти обеих стран рассматривают возможность внесения поправок в законы, которые запретят подобные действия.