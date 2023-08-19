Орбан: Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и ФРГ

134 Просмотров

18 августа, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его страна будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и ФРГ.

Орбан сообщил, что Венгрия подписала соответствующее соглашение о сотрудничестве с израильскими и германскими компаниями. При этом была названа израильская компания – UVision. Название германской компании в заявлении премьер-министра Венгрии не прозвучало. Но выступал он на церемонии открытия нового завода в городе Залаэгерсег на юго-западе Венгрии. Этим заводом владеет немецкая военно-техническая компания Rheinmetall, а венгерскому государству в нем принадлежит доля 49%.

Кроме того, Орбан сообщил, что в скором времени в центральной части страны Rheinmetall откроет еще один завод, на котором будут производиться боеприпасы. По его словам, это предприятие станет одним из самых современных в Европе.

24 июля сообщалось, что министерство обороны Венгрии подписало договор о закупке у германской корпорации Rheinmetall и израильской компании UVision крупной партии барражирующих боеприпасов Hero. Стоимость сделки не раскрывалась, однако по данным СМИ, речь идет о «девятизначной сумме», то есть от 100 миллионов долларов и более. Поставки должны начаться в 2024 году и закончиться в 2025 году. Но тогда не упоминалось о производстве беспилотников в Венгрии.

В 2021 году UVision и Rheinmetall подписали договор о стратегическом партнерстве, в рамках которого германская корпорация занимается продажей и производством боеприпасов Hero для европейского рынка.

В течение последнего года российские и украинские СМИ и телеграм-каналы, а также независимые военные эксперты говорят о высокой эффективности применения армией РФ барражирующего боеприпаса «Ланцет-3», внешне очень напоминающего израильский барражирующий боеприпас Hero 400, созданный израильской компанией UVision.

Какие именно варианты БПЛА планируется производить в Венгрии, пока неизвестно.