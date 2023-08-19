Встреча Эрдогана и Путина может состояться в России

49 Просмотров

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в РФ. Об этом 19 августа сообщила газета Sabah.

По словам обозревателя Окана Мюдеррисоглу, такое предложение внесла российская сторона.

Он отметил, что встреча Путина и Эрдогана важна для обеспечения безопасности черноморского региона, которая пострадала после завершения зерновой сделки.

«Была нарушена обстановка безопасности и стабильности, которую с трудом удалось установить в Черном море. Попытки обойти зерновой коридор через Дунай или использовать румыно-болгарские территориальные воды увеличивали опасность распространения <военной операции>», — заявил Мюдеррисоглу.

Он также указал, что в ближайшее время планируется встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом, что накладывает отпечаток на организацию других визитов в Турцию.

12 августа телеканал A Haber сообщал, что встреча российского лидера и его турецкого коллеги может состояться в конце августа — начале сентября. Переговоры могут пройти как в РФ, так и в Турции. В свою очередь, источник «РИА Новости» в администрации турецкого лидера отмечал, что дата и место переговоров находятся на стадии согласования.

Как сообщал в этом же месяце пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время точно определиться по месту и срокам встречи. Предстоящей повесткой переговоров двух лидеров станут двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.

8 августа Эрдоган сообщал о намерении приложить усилия для возобновления зерновой сделки. Об этом он заявил в ходе выступления в Анкаре на ежегодной конференции турецких послов.

До этого, 2 августа, лидеры РФ и Турции провели телефонный разговор. В ходе беседы Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Он добавил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Тогда Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.