Путин провел закрытое совещание в штабе СВО в Ростове-на-Дону (видео)

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Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом утром 19 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Военачальники представили российскому президенту доклады по ситуации в зоне спецоперации. Совещание прошло в закрытом режиме.

Путин многократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, в прошлый раз он приезжал в марте 2023 года, во время своей поездки он также впервые посетил Мариуполь. Также именно в этом штабе в декабре 2022 года президент выступал с новогодним видеообращением к гражданам, сообщает ТАСС.

Видеокадры приезда Путина в штаб СВО на совещание оказались в распоряжении у РИА Новости. Президента на выходе из автомобиля поприветствовал начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Вместе они проследовали до командного пункта, где их встретил начальник Главного оперативного управления — первый замглавы Генштаба Сергей Рудской и доложил Путину, что офицеры прибыли на совещание.