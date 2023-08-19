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ВС КНР провели учения возле Тайваня

ВС КНР провели учения возле Тайваня

ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели комплексные учения и патрулирования возле острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, передает ТАСС.

«19 августа Восточное командование НОАК организовало совместное патрулирование вокруг острова Тайвань и проверку боевой готовности ВВС и ВМС, а также совместные военно-морские и военно-воздушные учения», – приводятся его слова в сообщении на странице китайского оборонного ведомства в социальной сети WeChat.

Эти маневры должны стать «серьезным предупреждением сепаратистским силам, поддерживающим так называемую «независимость Тайваня», вступающим в сговор с внешними силами с целью провокации», заявили в Минобороны.

Ранее заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ посетил Сан-Франциско, где сделал транзитную остановку по пути из Парагвая в Тайбэй. МИД КНР выступил решительно против этой поездки.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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