Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран

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Белый дом сообщил, что США готовы утвердить передачу Киеву истребителей F-16 из третьих стран после завершения обучения украинских пилотов управлению этими самолётами.

Соответствующее заявление сделал советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

По его словам, на саммите G7 президент США Джо Байден указал, что он поддерживает усилия по обучению пилотов ВСУ управлению F-16.

«По завершении этого обучения США будут готовы в консультациях с конгрессом одобрить передачу третьей стороной Украине самолётов F-16», — сказал Салливан.