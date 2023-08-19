Байден ждет лидеров стран Центральной Азии

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Президент США Джо Байден пригласил лидеров стран Центральной Азии на саммит в США.

Американский лидер выразил надежду обсудить продолжение совместной работы и общие цели во второй половине сентября.

«Я с нетерпением жду предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой мы достигнем прогресса по наиболее важным проблемам в жизни наших народов», – написал Байден в пригласительном письме.

Отметим, что в рамках Генассамблеи ООН планируется саммит лидеров стран Центральной Азии и США (СА5+1), в которой принимают участие непосредственно США, а также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.