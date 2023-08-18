Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено)

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22:19 Погибшие в аварии в Шеки являются членами одной семьи. Тела водителя Ниджата Мирзаева и его детей (личности пока не уточнены), были переданы по назначению.

Получившая тяжелые телесные повреждения различной степени тяжести мать погибших в аварии детей была извлечена из автомобиля спасателями отделения МЧС Шекинского района.

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21:22 Согласно информации Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, сегодня в районе села Кёбяр Зайзид Шекинского района около 19:00 водитель автомобиля марки Mercedes Ниджат Мирзоев, 1989 г.р., не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги.

В результате инцидента погибли водитель и трое несовершеннолетних.

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21:10 В Шеки произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел около 19:00 на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Кёбер-Зейзид Шекинского района, уточняет АПА.

В результате инцидента три человека погибли и двое получили серьезные травмы.

По предварительной информации, автомобиль марки Mercedes, двигавшийся из Шеки в Огузский район, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги.

В настоящее время соответствующие органы на месте происшествия проводят расследование. Личности погибших и раненых уточняются.