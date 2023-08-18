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Западные азербайджанцы осудили расизм и ксенофобию в Армении

Западные азербайджанцы осудили расизм и ксенофобию в Армении

Община Западного Азербайджана решительно осудила нападение и арест человека полицией в районе Карвансара (Иджеванском) Армении только за то, что он говорил по-турецки.

В заявлении отмечается, что данный инцидент является очередным показателем глубоко укоренившихся в государственной политике и обществе этой страны расизма и ксенофобии, которые стали основной причиной насильственного изгнания всех азербайджанцев из Армении в 1987-1991 годах.

«Мы призываем мировое сообщество осудить этот инцидент и оказать давление на Армению, чтобы положить конец ее расистской политике, и чтобы в этой стране воцарилась толерантная среда и было обеспечено безопасное и достойное возвращение изгнанных азербайджанцев. Мы также призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, специального докладчика ООН по современным формам дискриминации, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» заняться данным инцидентом и принять необходимые меры для защиты прав пострадавшего», – говорится в заявлении организации.

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