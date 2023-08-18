Армения готовится к «воздушной войне», но рискует получить «Чернобаевку»

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В Армении свои воздушные провокации подняли на новый уровень — «премьерский». Накануне глава правительства Армении Никол Пашинян лично отправился в аэропорт города Гафан, переименованного в Армении в «Капан» — на самолете L410 чешского производства, вмещающем около десятка пассажиров, современный аналог приснопамятного «кукурузника». После чего гордо возвестил: он-де «тестировал» первый пассажирский рейс, а со следующей недели начнется регулярное сообщение между Ереваном и «Капаном». Самолет, на котором летал премьер, правда, принадлежит благотворительному фонду «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» (ЗММК), но на такие «мелочи» в Армении решили не обращать внимания. О «возрождении» аэропорта Гафана в Армении говорили не один год, и вот Никол Пашинян наслаждается триумфом: аэропорт «Сюник» (армянское название Зангезура — ред.) вводится в эксплуатацию! Видно, слишком уж хотелось Николу Воваевичу утереть нос Сержику Азатовичу, который тоже обещал «отправиться первым рейсом в Степанакертский аэропорт», но так и не полетел.

Аэропорт в Гафане был построен в глубоко советские годы. Тогда границы между республиками были весьма условными. Но сегодня СССР нет, есть Азербайджан и Армения, и новенький аэропорт располагается вплотную к границе с Азербайджаном — буквально в нескольких десятках метров. С азербайджанских позиций он как на ладони. Самолеты, которым там предстоит приземляться и взлетать, будут «залетать» в воздушное пространство Азербайджана. В цивилизованных странах таких ситуаций стараются избегать. Именно поэтому Азербайджан выстроил аэропорт Зангелана на достаточном удалении от границ с Ираном и Арменией. Или договариваются с соседями. В Евросоюзе на такой случай есть общеевропейское законодательство. Но это цивилизованные страны. Договориться с Азербайджаном Армения даже не попыталась. Более того, граница с Азербайджаном до сих пор условная, и Армения старательно превращает ее в линию фронта. Мирное соглашение с нашей страной Армения до сих пор не подписала и подписывать не собирается, провокации на границе устраиваются регулярно. В такой ситуации открытие пассажирского аэропорта — уже нонсенс.

С учетом того, что перезапуск аэропорта в Гафане несколько раз переносили «из-за ситуации с безопасностью» — тем более. Одно только это превращает историю с Гафанским аэропортом в провокацию. И Азербайджан не оставит происходящее без ответа — превращать свое воздушное пространство в «проходной двор» наша страна не позволит. А значит, в лучшем случае аэропорт «Сюник» окажется по сути «нелетающим».

И это еще не все. Как минимум есть вопросы, насколько этот аэропорт востребован с экономической и логистической точки зрения. Тем более на фоне миграции из Армении и растущей бедности. Но такого рода аэропорты априори имеют «двойное» назначение и могут использоваться не только как гражданские воздушные гавани, но и как «аэродромы подскока». Располагать их вплотную к территории противника, так, чтобы набирать высоту уже над чужой землей — традиционная тактика при подготовке к агрессии. Вряд ли случайно, что из Гафана уже бегут инвесторы — британская Chaarat Gold продает здесь золотой рудник. А инвесторы безошибочно чуют запах пороха.

И, наконец, еще одно, возможно, самое опасное обстоятельство. Буквально на следующее утро после скандального вояжа СНБ Армении завизжало: «Неизвестный, прибывший на автомобиле к армяно-азербайджанской границе, 18 августа в 04: 00 утра произвел с территории Азербайджана три выстрела в направлении Капанского аэропорта «Сюник» и уехал». По версии армянских спецслужб, повреждены окно и крыша аэропорта. И теперь «СНБ призывает власти Азербайджана провести надлежащее расследование и принять меры для исключения подобных инцидентов».

Имеет право на существование версия, что в Армении теперь, после пашиняновского вояжа, вспомнили о географии и лихорадочно ищут способ отменить регулярные рейсы, но так, чтобы виноват был Азербайджан. Но не исключено и другое.

В Ереване весьма нервно восприняли открытие международных аэропортов в Физули и Зангелане, освобождённых от армянской оккупации. В определенной степени аэропорт Гафана стал армянским «ответом» на азербайджанские аэропорты, Получилось ли ответить — вопрос открытый: воздушные гавани Физули и Зангелана принимают широкофюзеляжные лайнеры, а Никол Воваевич отправился в Гафан на самолете того класса, который один из армянских журналистов именовал не иначе как «таракан с крыльями» (не в обиду чешским авиастроителям). Но в Армении не ограничиваются только гадостями в соцсетях. Достаточно вспомнить, как самолеты над зоной временного размещения РМК подвергались воздействию радиопомех, что создавало весьма реальную опасность крушения. То есть имел место самый настоящий «радиотеррор». Но теперь, запустив в информационное пространство фейк об «обстреле аэропорта», армянские стратеги хотят заполучить право стрелять по азербайджанским аёропортам на освобождённых землях.

Ну что же, мы вынуждены напомнить: Азербайджан умеет обеспечивать безопасность своих аэропортов и с земли, и с воздуха. И если армянские стратеги решат осуществить свои планы на практике, тогда уже аэропорт в Гафане разделит судьбу «Чернобаевки». И вполне возможно, не только аэропорт в Гафане. Азербайджан уже продемонстрировал, что умеет разорять и обезвреживать «осиные гнезда».

Отдел политики Minval.az