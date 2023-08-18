ОЗА приняла обращение в связи с поездкой посла США в Армении в Истису

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Как сообщило посольство США в Армении, сегодня посол Кристин Квин совершила поездку в поселок Истису (Джермук). Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Мы не обладаем информацией о цели визита посла в Истису. Однако мы осведомлены о том, что по дороге из Иревана она проехала через населенные пункты, где раньше жили азербайджанцы, включая Истису, где были разрушены и осквернены их мечети, кладбища.

Мы хотели бы знать, какие шаги предпринимает госпожа Квин, являющаяся послом Соединенных Штатов, которые позиционируют себя в качестве защитников прав человека в мире, в Армении – в государстве, ставшем моноэтничным в результате этнических чисток, для ликвидации царящего в стране ее аккредитации расизма и нетерпимости, и для реализации прав азербайджанцев на возвращение, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека.

Мы также, пользуясь возможностью, призываем американскую сторону ответить на наше обращение к государственному секретарю Энтони Блинкену с просьбой поддержать права человека без этнической или религиозной дискриминации», – говорится в заявлении.