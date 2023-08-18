В Швеции могут запретить сожжение Корана?

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Шведское правительство начнёт пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.

Об этом заявили министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр страны Ульф Кристерссон, пишет Expressen.

«Мы хотим, чтобы в расследовании, помимо прочего, проанализировались возможности, которые конституция предоставляет для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о публичных собраниях», — говорится в публикации со ссылкой на политиков.

Дипломаты добавили, что сейчас после проведения подобных акций в рамках дискуссий были выдвинуты разные предложения. Следствие будет рассматривать, как другие страны действуют в аналогичных вопросах, например, это касается Норвегии, Нидерландов и Франции.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что из-за акций сожжения Корана серьёзно возросла угроза интересам Швеции за рубежом.