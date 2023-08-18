Зияфет Аскеров предрек аэропорту Гафана участь воздушной гавани Ходжалы

Аэропорт Гафана постигнет участь аэропорта Ходжалы, он останется как музейный экспонат. Об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.
Председатель парламентского комитета отметил, что Армения и сейчас готовится к таким провокационным односторонним шагам, как открытие Гафанского аэропорта: «У Армении нет соглашения с Азербайджаном относительно Гафанского аэропорта. Также следует отметить один момент. Гафанский аэропорт функционировал и в советское время. Однако в то время границ фактически не было, так как все республики были частью единого пространства. А сейчас Азербайджан независимое, суверенное государство» (цитата по АПА).
Зияфет Аскеров подчеркнул, что при строительстве Зангиланского аэропорта в Азербайджане было выбрано удаленное от границы расстояние, даже была учтена возможная сила ветра, которая может повлиять на маршрут, чтобы не было риска проникновения самолетов на территорию Армении: «А Гафанский аэропорт очень близко расположен к позициям Азербайджана. В таком случае при посадке и взлете из аэропорта самолеты могут нарушить воздушное пространство Азербайджана. С другой стороны, абсурдно, что Армения построила аэропорт на границе с государством, с которым не подписало мирный договор. До сих пор в Армении «из соображений безопасности» несколько раз откладывали открытие Гафанского аэропорта. Кроме того, есть все основания полагать, что Армения попытается использовать этот аэропорт в военных, а не гражданских целях».
Он подчеркнул, что односторонние провокационные шаги Армении, такие как открытие Гафанского аэропорта, не останутся без ответа: «Азербайджан не допустит нарушения своего воздушного пространства, поэтому Гафанский аэропорт постигнет участь аэропорта Ходжалы, Гафанский аэропорт останется музейным экспонатом. Для реализации таких трансграничных проектов Армении важно подписать мирный договор с Азербайджаном, делимитировать и демаркировать границы, а на следующем этапе провести взаимные консультации и достичь договоренностей по трансграничным проектам. Только после всего этого можно говорить о реализации трансграничных проектов».
Отметим, что 17 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел из Еревана в Гафан. По его словам, со следующей недели будут выполняться регулярные рейсы из Еревана в город Гафан, который расположен вблизи границы с Азербайджаном.