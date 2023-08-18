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Главное Мир

Эксперты описали новый способ взлома iPhone

Эксперты описали новый способ взлома iPhone

Злоумышленники научились обманывать пользователей iPhone с помощью фейкового авиарежима на устройстве. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты сослались на аналитиков Jamf Threat Labs, которые первыми рассказали о проблеме. По словам специалистов, при включении авиарежима на смартфоне Apple отключаются Wi-Fi, Bluetooth и сотовая связь, что может полностью отсоединить девайс от сетей. Однако на iPhone можно активировать поддельный авиарежим, а затем скрытно передавать данные с устройства на сервер и наоборот.

По словам экспертов, активировать опасную настройку хакеры могут через SpringBoard и CommCenter. После этого пользователю кажется, что он включил авиарежим, так как видит анимации выключения Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи. Однако на самом деле аппарат остается подключенным к сетям. В описании нового способа взлома специалисты отметили, что фейковый авиарежим может ввести пользователя в заблуждение относительно того, что его iPhone отключен от сетей и находится в безопасности.

Авторы отметили, что личный смартфон нельзя передавать в руки незнакомым людям. Специалисты Jamf Threat Labs не смогли точно сказать, знают ли в Apple о проблеме фейкового авиарежима.

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