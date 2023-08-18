В Турции заложили второй корвет типа Ada для ВМС Украины

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Церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины состоялась в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

«Торжества по случаю закладки судна Ada прошли в одной из судостроительных компаний Стамбула. Согласно существующим договоренностям, это уже второй корвет, строящийся Турецкой Республикой для нужд ВМС Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook.

Стоимость корабля составляет около 8 млрд гривен ($218 млн). Корвет может получить название «Гетман Павел Скоропадский».

Первый корвет такого типа, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду 2 октября 2022 года. Ожидается, что полностью к эксплуатации корабль будет готов в следующем году и станет первым современным корветом в составе ВМС ВСУ.

Ракетные корветы типа Ada были разработаны для ВМС Турции с использованием стелс-технологий. Они предназначены для патрулирования, а также участия в противолодочных операциях. Водоизмещение – около 2,4 тыс. тонн, длина – 99,5 м, ширина -14,4 м, экипаж – около 100 человек. Может находиться в автономном плавании до 21 дня.