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Саркози: Русские отличаются от нас, но мы нуждаемся в них

Саркози: Русские отличаются от нас, но мы нуждаемся в них

Вместе с Ангелой Меркель мы показали, что знаем о «красных линиях» Путина. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro. Он призвал к компромиссу с Москвой.

«У меня были глубокие разногласия с Владимиром Путиным, когда в 2008 году я стал председателем Совета Евросоюза. Я убедил его отозвать танки, которые находились в 25 километрах от Тбилиси. Он начал вторжение в Грузию. Но в то же время вместе с Ангелой Меркель мы показали, что знаем о его «красных линиях». Именно поэтому мы отказали Украине и Грузии во вступлении в НАТО, несмотря на сильное давление со стороны США. Мы не хотели, чтобы Путин погрузился в антизападную паранойю, которая долгое время была искушением для российского руководства. Комплекс «осады Кремля» — старая история. Путин был неправ. То, что он сделал, было серьезно и привело к провалу. Но сказав это, нужно двигаться дальше и найти выход. Россия — сосед Европы и останется им. Русские отличаются от нас. Но мы нуждаемся в них, а они нуждаются в нас».

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