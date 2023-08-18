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Вучич ждет встречи с Эрдоганом для улучшения отношений с Турцией

Вучич ждет встречи с Эрдоганом для улучшения отношений с Турцией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что намерен отправиться в Будапешт, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что является важным шагом к укреплению отношений на фоне поставок Анкарой беспилотников в Приштину и вооружений косовским силовикам.

«Для нас важно поддерживать контакт, не просто контакт, а стараться иметь наилучшие отношения с Турцией. Турция является региональной сверхдержавой, и я верю, что переговоры в Будапеште и двусторонняя встреча с Эрдоганом станет шагом к улучшению наших отношений, – отметил Вучич в эфире телеканала РТС. – У нас корректные отношения, но это правда, что отправка полноприводных автомобилей, минометов, установка минометных систем ALKAR на такие автомобили, поставка Bayraktar и еще некоторого вооружения – это то, что испортило наши отношения, и я говорил об этом с Эрдоганом по телефону открыто и честно. Считаю, что это станет еще одним шагом в улучшении наших отношений, и я верю, что вскоре мы сможем принять Эрдогана в Сербии».

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