Москву атаковал беспилотник (видео) |
В Физули отправились первые 23 семьи |
СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине |
Украинский морской дрон попытался атаковать российские корабли |
Вардан Саргсян продолжает выть о «блокировке» Лачинской дороги |
В Турции отреагировали на незаконный досмотр сухогруза Şükrü Okan Россией |
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь |
«Карабах» победил ХИК и сыграет с «Олимпией» (фото, видео) |
ЕС предложил Баку и Еревану помощь в продвижении нормализации |
Главное Мнения

Невзоров: Украинские БПЛА плюют в физиономии надутых российских маршалов

Невзоров: Украинские БПЛА плюют в физиономии надутых российских маршалов

Ночные бомбежки Москвы стали привычным аттракционом, пишет известный публицист Александр Невзоров.

«Впрочем, их избирательность и деликатность уже приедается. Они еще радуют и развлекают местных барышень, но публика посолиднее, слыша знакомые «бухи», затыкается «берушами» и продолжает прерванный сон.

Надо сказать, что и БПЛА не позволяют себе никакого хамства. Нет ни трупов ни крови, ни качественных разрушений. А погромы понтовых офисов «Москва Сити» вызывают у населения лишь чувство здорового злорадства. Скоро жужжание и вспышки дронов ВСУ-станут новым типом колыбельной

На крыльях беспилотников в Москву не прилетел «ужас войны». Атаки лишь «плюют в физиономии» надутых маршалов и их паршивого ПВО.

Впрочем, БПЛА ухитрились опять создать авиапаралич. Все аэропорты «закрыли» небо и расшугали направлявшиеся в них самолеты», – написал он в своем Tg-канале.

Теги:
Из этой рубрики
Экс-глава МИД Азербайджана послал новый «план Лаврова» вслед за «русским кораблем»
Мнения

Экс-глава МИД Азербайджана послал новый «план Лаврова» вслед за «русским кораблем»

2023/08/18, 13:31
Невзоров: Украинские БПЛА плюют в физиономии надутых российских маршалов
Мнения

Невзоров: Украинские БПЛА плюют в физиономии надутых российских маршалов

2023/08/18, 13:19
Фуад Чырагов: У Мишеля и Борреля, похоже, совершенно разные взгляды по Карабаху
Мнения

Фуад Чырагов: У Мишеля и Борреля, похоже, совершенно разные взгляды по Карабаху

2023/08/18, 12:00
Коротченко: Франция - повивальная бабка армянского национализма и сепаратизма
Мнения

Коротченко: Франция – повивальная бабка армянского национализма и сепаратизма

2023/08/17, 22:50
Бадалян предрек отставку лидера карабахских сепаратистов
Мнения

Бадалян предрек отставку лидера карабахских сепаратистов

2023/08/17, 21:34
Коффи: Лучшее, что может сделать Армения - нормализовать отношения с Азербайджаном
Мнения

Коффи: Лучшее, что может сделать Армения – нормализовать отношения с Азербайджаном

2023/08/17, 18:16
ISW: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнера"
Мнения

ISW: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК «Вагнера»

2023/08/17, 10:29
Хзмалян признал наличие груды оружия в распоряжении армянских сепаратистов (видео)
Мнения

Хзмалян признал наличие груды оружия в распоряжении армянских сепаратистов (видео)

2023/08/16, 22:54
Франция играет через Красный Крест? (видео)
Мнения

Франция играет через Красный Крест? (видео)

2023/08/16, 22:14