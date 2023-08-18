Москва и Пекин подпишут совместные документы во время визита Путина в Китай

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Москва и Пекин готовят совместные документы, которые планируется подписать в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай в октябре.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь, передает ТАСС.

«Что касается итоговых документов, которые будут подписаны по итогам встречи между нашими лидерами уже во время нынешнего форума «Один пояс – один путь», сегодня мы ведем работу с российскими коллегами. По результатам мы своевременно вас проинформируем. Пока мы на стадии проработки этих документов», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как заявил 25 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит Путина в КНР планируется на октябрь, когда будет проходить третий форум «Один пояс – один путь».