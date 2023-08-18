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Фуад Чырагов: У Мишеля и Борреля, похоже, совершенно разные взгляды по Карабаху

Фуад Чырагов: У Мишеля и Борреля, похоже, совершенно разные взгляды по Карабаху

Итоги заседания СБ ООН разочаровали Армению и заставили сильно пожалеть о своих стараниях. Ведь это Армения организовала пропагандистскую антиазербайджанскую кампанию и инициировала экстренное заседание СБ ООН. Однако все что ни делается – все к лучшему. Потому что, если бы не заседание СБ ООН, мы бы не открыли для себя новых деталей, кроющихся в заявлениях отдельных стран-участников.

Политолог Фуад Чырагов в интервью Minval.az рассказал об итогах заседания.

– Как вы оцениваете итоги вчерашнего заседания СБ ООН?

– В целом, считаю итоги вчерашнего заседания очень большим успехом азербайджанской дипломатии, если принять во внимание, какие огромные ресурсы и энергия были затрачены на международную кампанию Армении в СМИ, с использованием всевозможных учреждений и знаменитостей, даже таких неоднозначных фигур, как Окампо, для оказания психологического давления на Азербайджан, на международное сообщество и членов СБ ООН. И, конечно же, никогда нельзя забывать о деструктивном потенциале некоторых членов Совбеза ООН. Результатом этих усилий со стороны Армении стало то, что как минимум темп переговоров был серьезно нарушен. И в ближайшее время будет непросто собраться за одним столом, чтобы обсудить нормализацию отношений. Армения намеренно нагнетала напряженность между двумя странами.

– Как вы оцениваете позицию и выступление представителя США? Она была достаточно сбалансированной, но с проармянским оттенком. Как после этого будут развиваться переговоры на вашингтонской площадке?

– Я согласен с вашей оценкой позиции США. Она была достаточно сбалансированной, но с проармянским креном. Почему-то я ожидал более раздражающих высказываний. Я думаю, США старались не переходить определенные красные линии, чтобы усилить свою роль посредника. В то же время мы видим отражение позиции официального Баку в выступлении представителя США. Конечно же, нами будет принято во внимание не только заявление представителя США на заседании, но и другие нюансы, о которых мы ранее могли не знать.

– Наиболее остро выступил представитель ЕС. Можно ли списать это на кризис в отношениях между Баку и Брюсселем?

– То, что мы услышали в заявлении представителя ЕС, не сходится с усилиями Шарля Мишеля. Более того, это заявление сводит на нет все достижения в переговорном процессе при посредничестве ЕС. Похоже, у Шарля Мишеля и Жозефа Борреля совершенно разные взгляды и подходы к этому вопросу. Только вот ЕС может проиграть от противоречивых действий.

Ниджат Гаджиев

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