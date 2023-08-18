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Москву атаковал беспилотник (видео)

Москву атаковал беспилотник (видео)

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой атаке украинских БПЛА на столицу, которая произошла в ночь на 18 августа.

Как сообщил мэр, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета на Москву. Обломки беспилотника упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь обрушения павильона составила около 30 квадратных метров. Повреждена наружная стена здания, уточнил он.

В Минобороны России добавили, что аппарат попытался атаковать объекты, которые находятся в Москве и Подмосковье, около 04:00 по московскому времени.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

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