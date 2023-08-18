Азербайджанка пресекла армянскую провокацию в США и теперь предстанет перед судом

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Азербайджанка Алуда Зейналова, предотвратившая армянскую провокацию в США, предстанет перед судом.

Мэри Джобанян, которая в числе других представителей армянского лобби накануне совершила провокацию против азербайджанцев, проводивших мирную демонстрацию перед штаб-квартирой ООН, пожаловалась на нашу соотечественницу Алуду Зейналову, участвовавшую в демонстрации. М.Джобанян обвинила А.Зейналову в нанесении первой телесных повреждений третьей степени. А. Зейналова была задержана полицией Нью-Йорка.

Сегодня А. Зейналова предстанет перед судьей в Уголовном суде округа Нью-Йорк. По словам выходца из Южного Азербайджана Доран Хое Аббаси, назначенного адвокатом задержанной, она будет отпущена на свободу, однако процесс в связи с жалобой будет продолжен.

В посольстве Азербайджана в США сообщили Report, что дипмиссия внимательно следит за событиями, предприняты и будут предприниматься все необходимые шаги для защиты прав А.Зейналовой.