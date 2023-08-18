Украинский морской дрон попытался атаковать российские корабли

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ВСУ предприняли попытку атаковать корабли Черноморского флота безэкипажным катером. Как сообщили в Министерстве обороны России, это произошло юго-западнее Севастополя. Российские корабли уничтожили вражеский беспилотник.

«Сегодня в 22:55 вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В МО добавили, что патрульный корабль «Василий Быков» и сторожевой корабль «Пытливый» огнём из бортового оружия уничтожили вражеский надводный беспилотник.