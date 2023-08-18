Залужный обсудил с Милли потребности ВСУ и ситуацию на фронте

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом говорится в сообщении Залужного в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ во время переговоров рассказал об оперативной обстановке на фронте и украинских планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.

Также Залужный подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских войск.

Украинский и американский военные чиновники обсудили актуальную потребность украинского войска в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

«Поблагодарил союзников за уже предоставленную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора», – заявил Залужный.