Вильнюсский университет уволил российского профессора за отрицание советской оккупации стран Балтии

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Контракт с ученым Андреем Десницким был расторгнут после обнаружения статьи, в которой российский профессор написал, что Красная армия не встретила сопротивления в странах Балтии.

«Ни войска, ни население не оказали сколь-нибудь ощутимого сопротивления, многие радостно приветствовали Красную Армию, считая ее освободительницей от правой националистической диктатуры», – отрывок из статьи 11-летней давности ученого.

Сам же Десницкий прокомментировал решение об увольнении на своей странице в X (ранее Twitter), выразив, что сожалеет об этой статье: «Если бы я писал на эту тему сегодня, я бы ограничился только одним предложением: «Нет ни малейших сомнений в том, что присоединение было действительно насильственным и нарушало все мыслимые нормы международного права, и что репрессии действительно последовали».