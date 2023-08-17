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Гаджиев: Мы всегда чувствуем внимание и заботу Турции

Гаджиев: Мы всегда чувствуем внимание и заботу Турции

Турция – наш брат, ее сила – наша сила. Мы одна нация, два государства. Мы всегда чувствуем внимание и заботу Турции. И Азербайджан всегда рядом с братской Турцией.

С данным заявлением выступил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в Агдаме.

Говоря об армянской провокации на Лачинской дороге, Х.Гаджиев проинформировал о строительстве железной и автомобильной дорог Барда-Агдам.

«Там не было дороги. Они ее разрушили. В советское время эта дорога использовалась как самая выгодная с точки зрения перевозок. Потому что транспортные расходы здесь были низкими. Этой дорогой можно переправить необходимые средства для карабахских армян. Они также смогут использовать эту дорогу для вывода своей продукции на рынки Азербайджана. Но вместо того, чтобы использовать эту дорогу, они заняты созданием препятствий, используют ее как инструмент политической пропаганды», – отметил Гаджиев.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе другого пути, кроме реинтеграции, нет.

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