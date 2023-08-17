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Украина внесла Alibaba Group в список международных спонсоров войны

Украина внесла Alibaba Group в список международных спонсоров войны

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которая владеет AliExpress, была внесена в Украине в список международных спонсоров войны, поскольку она продолжает работу в России.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по противодействию коррупции.

В НАПК отмечают, что на территории России очень популярна торговая площадка AliExpress. Ею руководит дочерняя российская компания из группы Alibaba «Алибаба.КОМ(РУ)», чьим владельцем является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

«По состоянию на 2023 год компания продолжает работу в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО «Алибаба.КОМ(РУ)» за 2022 год составила 16,3 млрд рублей (около 160 млн долларов)», – уточняют в агентстве.

При этом, по информации издания Reuters, на платформах Alibaba продают товары, которые произведены из незаконно приобретенного медного сплава у Дебальцевского завода металлургического машиностроения (находится на временно оккупированной территории Донецкой области).

Как подчеркивают в НАПК, Alibaba ограничивает украинский контент на своих платформах. В марте 2022 года китайская группа компаний заблокировала украинского стримера за пост про войну. При этом пророссийские посты на платформе не удаляют.

«Все приведенные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически», – добавляют в агентстве.

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