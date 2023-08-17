В Азербайджан переданы 6 собак-саперов из США |
Гаджиева: С участием армянских спортсменов в Играх СНГ в Гяндже нет проблем |
Коффи: Лучшее, что может сделать Армения – нормализовать отношения с Азербайджаном |
Олигарх Фархад Ахмедов обиделся на «Минвал» и обратился в суд |
Nə oldu, Paşinyan?! |
СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу |
МИД Азербайджана о заседании Совбеза ООН: использование дороги Агдам-Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом |
Никаких итоговых заявлений. Армения потерпела в СБ ООН фиаско |
Яшар Алиев с трибуны ООН: Очень вкусный торт, армяне не голодают (фото) |
Главное Общество

В Азербайджан переданы 6 собак-саперов из США

В Азербайджан переданы 6 собак-саперов из США

Продолжаются работы по расширению проводимых Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) операций, наращиванию материально-технической базы и потенциала.

Об этом говорится в инфорфмации ANAMA. Сообщается, что еще 6 собак-миноискателей породы Малинуа были переданы агентству в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Институтом наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI) и ANAMA.

Собаки-миноискатели, прошедшие специальную подготовку, будут привлечены к операциям по разминированию в Карабахе после прохождения соответствующей подготовки и аккредитации в соответствии с международными стандартами разминирования (IMAS).

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджан переданы 6 собак-саперов из США
Общество

В Азербайджан переданы 6 собак-саперов из США

2023/08/17, 19:23
Мустафаев соболезнует в связи со взрывом на АЗС в Махачкале
Общество

Мустафаев соболезнует в связи со взрывом на АЗС в Махачкале

2023/08/17, 19:09
Пожар в горах Шамахы (видео)
Общество

Пожар в горах Шамахы (видео)

2023/08/17, 18:28
В Праге проведена акция, разоблачающая военные и экологические преступления Армении
Общество

В Праге проведена акция, разоблачающая военные и экологические преступления Армении

2023/08/17, 17:55
В Баку ограничат движение на части центральной дороги
Общество

В Баку ограничат движение на части центральной дороги

2023/08/17, 15:01
Завтра в Баку будет 37 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет 37 градусов тепла

2023/08/17, 14:31
Ильхам Алиев выделил 80 млн манатов на восстановление Кяльбаджара
Общество

Ильхам Алиев выделил 80 млн манатов на восстановление Кяльбаджара

2023/08/17, 14:10
Германия отказала в убежище гражданам Азербайджана с видом на жительство в Украине
Общество

Германия отказала в убежище гражданам Азербайджана с видом на жительство в Украине

2023/08/17, 13:07
В Ходжавенде уничтожили 2 тонны конопли
Общество

В Ходжавенде уничтожили 2 тонны конопли

2023/08/17, 12:48