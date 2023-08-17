В Азербайджан переданы 6 собак-саперов из США

Продолжаются работы по расширению проводимых Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) операций, наращиванию материально-технической базы и потенциала.
Об этом говорится в инфорфмации ANAMA. Сообщается, что еще 6 собак-миноискателей породы Малинуа были переданы агентству в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Институтом наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI) и ANAMA.
Собаки-миноискатели, прошедшие специальную подготовку, будут привлечены к операциям по разминированию в Карабахе после прохождения соответствующей подготовки и аккредитации в соответствии с международными стандартами разминирования (IMAS).