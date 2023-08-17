Турция намерена возобновить «зерновую сделку» без альтернативных маршрутов

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Правительство Турции намерено возобновить «зерновую сделку», после выхода России, без альтернативных маршрутов, сообщает NTV.

Источник издания в Министерстве обороны Турции сообщил, что усилия Анкары направлены на возобновление действия «зернового соглашения» и что «за его пределами не ведется никакой работы».

«Другие страны работают над альтернативными маршрутами и маршрутами. Мы также внимательно следим за этими событиями. Проблема в том, что торговые суда могут безопасно заходить в турецкие проливы в условиях конфликта. Нет никаких проблем с проходом судов через проливы, которые доходят до турецких проливов», – заявил он.

Выход РФ из «зернового соглашения»

В июле Россия заявила, что выходит из «зернового соглашения» из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

При этом 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения «зернового соглашения».