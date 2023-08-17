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Турция намерена возобновить «зерновую сделку» без альтернативных маршрутов

Турция намерена возобновить "зерновую сделку" без альтернативных маршрутов

Правительство Турции намерено возобновить «зерновую сделку», после выхода России, без альтернативных маршрутов, сообщает NTV.

Источник издания в Министерстве обороны Турции сообщил, что усилия Анкары направлены на возобновление действия «зернового соглашения» и что «за его пределами не ведется никакой работы».

«Другие страны работают над альтернативными маршрутами и маршрутами. Мы также внимательно следим за этими событиями. Проблема в том, что торговые суда могут безопасно заходить в турецкие проливы в условиях конфликта. Нет никаких проблем с проходом судов через проливы, которые доходят до турецких проливов», – заявил он.

Выход РФ из «зернового соглашения»

В июле Россия заявила, что выходит из «зернового соглашения» из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Недавно Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

При этом 16 августа из порта Одессы вышло первое судно после прекращения «зернового соглашения».

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