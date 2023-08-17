В Баку ограничат движение на части центральной дороги

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Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГДП) города Баку предупредило владельцев автомобилей об ограничении движения по улице академика Зарифы Алиевой в Сабаильском районе столицы.

Как сообщил старший инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли, в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на части дороги в промежутке от пересечения с проспектом Азадлыг (около Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля будет ограничено движение транспорта.

«Работы по укладке асфальта продлятся до конца недели, затем на территории будут установлены новые люки. Полностью завершить работы планируется к 21 августа. Водителям стоит пользоваться прямой дорогой от пересечения улиц Узеира Гаджибейли и Рашида Бейбутова, ведущей мимо станции метро «Сахиль» на улицу Зарифы Алиевой и далее к площади «Азнефть».

«Водителям рекомендуется учитывать это при управлении автомобилями и использовать альтернативные маршруты» – подчеркнул представитель ГДП.