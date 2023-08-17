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Главное Общество

Ильхам Алиев выделил 80 млн манатов на восстановление Кяльбаджара

Ильхам Алиев выделил 80 млн манатов на восстановление Кяльбаджара

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на строительные и ремонтно-восстановительные работы в городе Кяльбаджар.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и осуществления строительных, ремонтно-реставрационных работ в городе Кяльбаджар публичному юридическому лицу «Служба восстановления, строительства и управления №2 Восточно-Зангезурского экономического района» из госбюджета Азербайджанской Республики на 2023 год выделено 80 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем Распоряжении, а Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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