Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии

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17 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейра по случаю завершения его дипломатической деятельности.

Как сообщили в МИД, министр Джейхун Байрамов выразил глубокую благодарность послу за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, профессиональМную деятельность в период его деятельности и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального характера, представляющим взаимный интерес.