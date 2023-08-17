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Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии

Джейхун Байрамов встретился с послом Саудовской Аравии

17 августа министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейра по случаю завершения его дипломатической деятельности.

Как сообщили в МИД, министр Джейхун Байрамов выразил глубокую благодарность послу за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, профессиональМную деятельность в период его деятельности и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального характера, представляющим взаимный интерес.

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