Сепаратисты пытались установить фортификационные сооружения в направлении Ходжавенда

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Около 11:55 17 августа члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались установить долговременные фортификационные сооружения с огневой поддержкой перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направление Ходжавендского района, под видом сельскохозяйственных работ.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, проводимые работы были немедленно остановлены, а позиции армянских незаконных вооруженных формирований, оказывавших огневую поддержку этим работам, были подавлены.