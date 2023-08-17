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Сепаратисты пытались установить фортификационные сооружения в направлении Ходжавенда

Сепаратисты пытались установить фортификационные сооружения в направлении Ходжавенда

Около 11:55 17 августа члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались установить долговременные фортификационные сооружения с огневой поддержкой перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направление Ходжавендского района, под видом сельскохозяйственных работ.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, проводимые работы были немедленно остановлены, а позиции армянских незаконных вооруженных формирований, оказывавших огневую поддержку этим работам, были подавлены.

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