Помощник президента: Обсуждения СБ ООН продемонстрировали, кто хочет реального мира

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Вчерашние обсуждения в Совете Безопасности ООН еще раз показали, кто хочет реального и прочного мира на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана − заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что вчерашние дискуссии еще раз показали, кто продолжает разыгрывать «гуманитарную катастрофу», чтобы выиграть время с пустыми надеждами о мести.