Посол приветствовал позицию Албании в отношении Азербайджана

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Посол Азербайджана в Тиране Анар Гусейнов приветствовал позицию Албании на экстренном заседании для обсуждения «гуманитарного кризиса», возникшего после якобы «закрытия» дороги Лачин-Ханкенди, соединяющей Карабахский регион Азербайджана с Арменией.

Об этом дипломат написал в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Мы высоко ценим объективную и последовательную позицию Албании в отношении событий в нашем регионе. Она служит только миру, стабильности и всестороннему региональному сотрудничеству», – подчеркнул посол.