В Украине нашли армянские мины (фото) |
Олигарх Фархад Ахмедов обиделся на «Минвал» и обратился в суд |
Nə oldu, Paşinyan?! |
СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу |
МИД Азербайджана о заседании Совбеза ООН: использование дороги Агдам-Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом |
Никаких итоговых заявлений. Армения потерпела в СБ ООН фиаско |
Яшар Алиев с трибуны ООН: Очень вкусный торт, армяне не голодают (фото) |
Акция азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН (фото) |
Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото) |
Главное Мир

На Гавайях растет число жертв лесных пожаров

На Гавайях растет число жертв лесных пожаров

Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи достигло 110 человек, сообщил губернатор штата Джош Грин на пресс-конференции в среду, 16 августа.

По словам Грина, окончательное число жертв может оказаться вдвое выше, поскольку сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисковые группы со специально обученными собаками пока осмотрели 38 процентов территории, пострадавшей от стихийного бедствия. Количество задействованных поисковых собак планируется удвоить до 40.

Президент США Джо Байден и его супруга 21 августа отправятся на Мауи, чтобы встретиться с сотрудниками экстренных служб, пострадавшими, а также представителями федеральных служб, властей штата и местных властей, говорится в заявлении Белого дома.

«Я по-прежнему готов предоставить все необходимое жителям Гавайев для восстановления после этой катастрофы», – написал Байден в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter).

Пожар, вспыхнувший на острове Мауи 9 августа, называют самым смертоносным в Соединенных Штатах за последнее столетие. Стихия уничтожила исторический город Лахайна: 2200 зданий, в основном жилые дома, полностью сгорели или повреждены, выжжены 850 гектаров земли. По оценкам Федерального агентства по менеджменту чрезвычайных ситуаций, восстановление Лахайны обойдется в 5,5 млрд долларов.

Власти США считают, что разрушительные последствия лесного пожара на Мауи были обусловлены стечением ряда факторов, в том числе перебоями в системе коммуникации и ураганным ветром, достигавшим скорости до 130 км/ч.

Теги:
Из этой рубрики
Большинство в парламенте Швеции не хочет запрещать сжигание Корана
Мир

Большинство в парламенте Швеции не хочет запрещать сжигание Корана

2023/08/17, 12:16
Бедный богатый Афганистан: два года власти талибов
Мир

Бедный богатый Афганистан: два года власти талибов

2023/08/17, 10:54
Сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула
Мир

Сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула

2023/08/17, 10:43
На Гавайях растет число жертв лесных пожаров
Мир

На Гавайях растет число жертв лесных пожаров

2023/08/17, 09:46
СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу
Мир

СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу

2023/08/17, 09:13
Ливан остался без света и связи
Мир

Ливан остался без света и связи

2023/08/17, 09:05
Германия осудила провокации против Корана
Мир

Германия осудила провокации против Корана

2023/08/17, 00:48
Яшар Алиев с трибуны ООН: Очень вкусный торт, армяне не голодают (фото)
Мир

Яшар Алиев с трибуны ООН: Очень вкусный торт, армяне не голодают (фото)

2023/08/17, 00:30
Акция азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН (фото)
Мир

Акция азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН (фото)

2023/08/17, 00:25